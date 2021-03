FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Duncan Ethain Puglisi

Satnam Singh

Sheree Lorraine Russell

Duane Everett Warcon

Joshua John Hasen

Andrew Kevin Steel

Melissa Leigh Savage

Anthony James Attard

Bailey Luke Williams

Ali Imran Nasir

Dylan John Clayton Crowe

Maythem Kamil Radhi

Dene William Davis

Joshua Aaron Hoelscher

Rielley Shae Jefferies

Francis George Hurren

Raymond Russell House

Paul Harrison Greenman

Tyson John Matthews

Owen Keith Murphy

Kyaw Lwin Nyunt

Pamela Joy Morley

Garth William Leahy

James Adam Murcott

Renae-Maree Slama

Mitchell Andrew Sawden

The Body Corporate For Allegra On Main Community

Julian Gutierrez Alvarez

Matthew Shane Duffy

Thomas Jacobus Welgemoed

Christopher John Harrison

Magda Haj Gido

Reanna Krystal Cambridge

Samuel Woripa Watson

Tie Tcm Pty Ltd

Monmouth St Investments Pty Ltd

Yonsan Kodi Ibrahim

Bryan Adams

Luke Noel Sadler

Jacinta Carmaline Maine-Conquest

Jure Bradvica

Michael Gordon Dempsey

James Michael Lindsay

Rachel Roberta Mckinnon

Nunzio Nicholas Vitulano

Zacheri Peter Nicholas Photinos

Jordan Richard Marsh

Atem Juach Ajang

Xiaohang Chang

Jessica Anne Mcdowall

Shehzudin Selava

Jared Ryan Williams

Rayden Areaiiti

Kevin Raymond Doyle

Joshua An Vu

Christine Margaret Hannington

Douglas Thomas Maddocks

Geoffrey Gallagher

Ramazan Yildirim

Priyanka Gautam

Lakisha Lee Jackson

Tammy Theresa Power

Daniel Cornelius Arnold Boon

Craig Wayne Blakey

Talalelei Pauga

Steven Roy Young

Crema Espresso Franchising Pty Ltd

Kieran David Rocke

Zac Flenady

Leif Jayuya Sharkey

Zacheri Photinos

Reece Slade Webb

Rainer Waldmann

John Tabet

Wade Ronald Byth

Yan Qun Ke

Tyron Wayne Baumgarten

Brian Thomas Patrick Hunt

Kierin Charles Pitcher

Ronald Vin Bell

James Morton Mason

Amanda Ellen Pershouse

Chad Lee Symons

Yi-Tsen Lin

Errol John Mickelo

Matthew James West

Troy Graham King

Paul Jonathon Mroz

Rhys David Boxall

Stevan Firic

Lachlan Joseph David Brett

Kambiz Fartash

Anthony Samuel Abreu

Shannon Ansell Groves

Charles Wulf Kwan

Katrina Sugars

Daniel James Clayton

Jessica Ann Roberts

Remmar Joseph Culla Serrano

Kevin Herbert Northby

Daniel Robert Frederick Pritchard

Anthony Forbutt

Satima Sam Tago

Todd Jay Sullivan

Ali Imram Nasir

Bradley David Thompson

James Terrence Mcconnell

Stephen Ian White

Rylie Nicholas Kent

Vincent O'Dempsey

David Stephanus Johann Oosthuizen

Adam Leigh Wilson

Daniel James Blanch

Matthew Ian Watson

Jamie Ross Cook

Lien Thi Luu

Eli Jack Pope

Kevin Frederick Wright

Matthew George Sawden

Richard Grant Vincent Martin

Michael Dempsey

Water Street Investments Pty Ltd

Catherine Anne Jamieson

Jade Lee Johnston

Deanne Pamela Brock

Andrew Dennis Rowan

Laurinda Clare Simpson

Terrence Michael Hordern

Tia-Maree Shannon Gregory

Nashwan Alessa

Jaren Norie Jose Fowke

Harley George Mallett

Luke John Walsh

Davood Mazaheri

Melanie Rae Dellow

Jody-Maree Joan Morrow

Mark Steven Cowley

Keegan Samuel Mclennan

Allan James Jensen

Uluiva Ropati Eteuati

Vaughn Amete

Jaymilee Susan Paton

Jason Mark Smith

Guy William Watts

Emmanuel Nisabwe

Jordi Allen Coleman

Jason Paul Severs

Logan Jason Marr

Clint Victor Beeston

David Laurence Whitmore

Jason Brian Lynch

Thomas Shaun Oconnor

Natasha Jasmine Ross

Tyron Baumgarten

Marlena Diane Drane

Simon James

Ashleigh Louise Gillon

Bradley Hodcroft

Harley Peter Voss

Neil Leslie Freemantle

Kyle Bradley Hockings

Catherine Anne Logan

Louise Shelley Marr

Kym Mai Landsdowne

Robyn Louise King

Philip Gregory Pearson

Gillian Roberts

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, March 12