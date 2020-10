NAMED: 50 people appearing in court today

IN COURT: Each day, a new court list is released.

EACH day a number of people appear in the Warwick court, on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Warwick Magistrates Court today, October 14.

Alvoen, Clayton Michael-Johan

Boreham, Adam Walter Harry

Brown, Anthony Wayne, Mr

Brown, Harley Grant James

Bryan, Jonathan Stanley, Mr

Burton, Thomas Peter

Butler, Andrew Peter, Mr

Callaghan-Watson, Taylah Maree, Miss

Churchward, Luke Nathen

De Oliveira, Jales Calderia

De Prada-Slater, Jay Dominique

Donovan, Damian Michael

Drake, Vicki Anne

Fackender, Timothy Edward

Fleming, Katherine Jean, Miss

Fogarty, Thomas

Gavin, Andrew Peter

Gilcrist, Tina Louise

Grant, Addison Ryan, Mr

Hain, Luke Raymond

Harvey, Peter John

Jobson, Andrew Phillip

Jones, Daniel Craig William, Mr

Kemp, Colin Michael

Kratzmann, Jamie Edward

Lambert, Donna Ann Maree

Lambert, Tyler Mark

Lane, Damien James

Lawson, James Michael Edward, Mr

Moloney-Riebelt, Chase, Miss

Monaghan, Laura Mellissa

Monckton, Zachary John

Moore, Paul William

More, Toby, Mr

O’Brien, Danielle, Mrs

O’Dempsey, Crystal Rose

O’Neill, Malcolm

Pincombe, Kierron Alex

Rose, Kylie Jane

Ryan-Mason, Christopher Thomas

Simmonds, Kate Ellen, Miss

Stewart, Allan Lloyd

Taylor, Jake William, Mr

Taylor, Wayne Bennett

Thomas, Jordan Robert James

Thompson, Darren James

Thomsen, Christopher James, Mr

Winlaw, Jonathan Deakin

Woods, James Bradley

Worth, Deborah Anne