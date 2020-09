NAMED: 70 people appearing in court today

IN COURT: Each day, a new court list is released.

EACH day a number of people appear in the Warwick court, on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Warwick Magistrates Court today, September 16.

Banks, Michael Edmond

Barry, Victoria Jayne

Berry, Liam Christopher

Billsborough, Nicholas Steven, Mr

Boreham, Adam Walter Harry

Britt, Nathan William

Brown, Barry Trevor

Buckland, David Charles

Burton, Nathan Joseph

Calleja, Dean Anthony Paul

Conran, Robyn Maree

Coolwell, Loane Johnson

Cooper, Shaun David

Crothers, Matthew Rodney

Derrick, Dale, Mr

Eddy, Sebastian Charles

Edmondstone, Katrina Lee

Fackender, Megan Rose, Miss

Fackender, Timothy Edward

Feyaerts, Peter Andrew

Fray, Nathan Paul Anthony

Galloway, Andrew

Gaunt, Daniel Alan, Mr

Gillham, Damian Caleb

Gleeson, Timothy James

Hockley, Letitia Dempsey

Hogden, Corey Michael

Howard, Sandra Lee

Hunter, Ethan Daniel William

Jamieson, Lisa, Miss

Jarman, Michael Paul

Jobson, Andrew Phillip,

Joyce, Amberley Rose

Kelly, Lachlan James

Kemp, Adam Robert, Mr

King, Damian Mark, Mr

Lambert, Damian Michael Thomas

Lambert, Donna Ann Maree

Lambert, Tyler Mark

MacGinley, Paul David

Markey, Daniel Patrick James, Mr

Martin, Bronson Charles

McCarthy, Daniel James

McDowell, Brennen James, Mr

McKittrick, James Arthur

McMillan, Sophie Leah

Monaghan, Laura Mellissa

Monckton, Zachary John

O’Halloran, Karen Leanne, Miss

O’Neill, Malcolm

Popp, Lee Ian

Pugh, Natalie-May

Quirke, Adrian George, Mr

Rogers, Rebecca Amy, Miss

Shaw, Brianna Therese

Smith, Trinity Nicole

Stokes, Carroll Isobel

Swift, Nigel Alan, Mr

Taylor, Mark Andrew

Thompson, Clinton James, Mr

Thorne, Adrian Charles Dylan, Mr

Tucker, Lauchlan Ronald

Warwick Police

Waterhouse, Joanne, Miss

Williams, Rickie Samuel

Woods, James Bradley

Worth, Deborah Anne

Worth, Lara Anne

Wyman, Brian Arthur

Yeo, Nathan Thomas